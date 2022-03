Amazon suspend ses livraisons en Russie et ferme l’accès à Prime Video

Et ça continue, encore et encore… Amazon ferme la marche des sociétés de la tech qui ont levé le camp en Russie. Après Apple, Microsoft, Google, Samsung, Ikea, Activision, Sony et tant d’autres encore, c’est donc au tour du géant de la vente en ligne de quitter la Russie… tout au moins provisoirement : « Nous avons suspendu les expéditions de produits aux clients établis en Russie et en Biélorussie, et nous n’accepterons plus de nouveaux clients dans ces pays pour nos services Amazon Web Services [AWS] ni de nouveaux revendeurs tiers. Nous suspendons également l’accès à Amazon Prime Video en Russie » déclare Amazon dans son communiqué.

En outre, Amazon précise que la version russe de son MMORPG New World n’est plus à l’ordre du jour. Le GAFA rappelle aussi au passage qu’il ne dispose d’ « aucun data center, aucune infrastructure ni aucun bureau en Russie », et que la politique du groupe est de « ne pas travailler avec le gouvernement russe ». Ce nouveau coup dur pour les russes fait suite une nouvelle fois à une demande de Mykhaïlo Fedorov, le vice-premier ministre de l’Ukraine, qui a multiplié les requêtes de suspension d’activité auprès de plusieurs sociétés de la tech américaine.