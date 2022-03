ID.Buzz : Volkswagen présente en détails son combi électrique

L‘ID.Buzz est de retour, et cette fois dans une version 100% électrique ! Volkswagen a dévoilé hier en détails la version EV de son célèbre combi et c’est peu dire que les amateurs de l’ID Buzz risquent fort de craquer. Le véhicule affiche les mêmes dimensions que son prédécesseur (4,7 mètres de long, 2 mètres de large, 3 mètres d’empattement), gagne un coffre de 1121 litres (espace que l’on pourra doubler en rabattant les sièges arrières) et embarque un moteur de 150 kW alimenté par une batterie lithium-ion de 77 kWh, ce qui permettra d’atteindre une vitesse de pointe de 145 km/h. Pas d’info sur l’autonomie, mais les données de la batterie semblent pointer vers une capacité de roulage de 400 à 450 km avant recharge. A noter que le rayon de braquage de 11,1 mètres est étonnamment petit pour ce type de véhicule.

Original, le système de charge bidirectionnel de l’ID. Buzz autorisera l’alimentation d’autres appareils électriques via les ports USB-C intégrés un peu partout dans l’habitacle. Le panneau de bord intègre un écran (OLED couleur !) pour le conducteur un second écran 10 pouces compatible Android Auto et CarPlay. Exigence écologique oblige, les sièges et le volant son fabriqués dans des matériaux recyclés.

On note enfin que Volkswagen prévoit de sortir une version cargo de son combi destinée aux professionnels ainsi qu’une version famille jusqu’à 7 sièges. Des fonctions de conduite semi-autonomes seront disponibles, mais Volkswagen ne s’est pas trop étendu sur la question. L’ID. Buzz pourra être précommandé dès le mois de mai, la commercialisation effective étant prévue pour l’automne prochain.