Nintendo reporte la sortie d’Advance Wars 1+2 à cause de la guerre en Ukraine

Nintendo a pris la décision de reporter à une date ultérieure la sortie du jeu Advance Wars 1+2 sur Switch. Le groupe explique que la guerre en Ukraine est la raison de ce report.

Nouveau report pour Advance Wars 1+2

C’est par le biais d’un tweet que Nintendo annonce la nouvelle concernant Advance Wars 1+2 :

En raison de l'actualité internationale, nous avons décidé de repousser la sortie d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, initialement prévue le 08/04 sur Nintendo Switch. La nouvelle date de sortie du jeu sera annoncée ultérieurement. — Nintendo France (@NintendoFrance) March 9, 2022

Le jeu, qui sera une exclusivité sur Switch, devait initialement voir le jour en décembre 2021. Mais Nintendo avait annoncé en octobre dernier qu’il verrait finalement le jour le 8 avril 2022. « Le jeu a juste besoin d’un peu plus de temps pour être peaufiné. Vous pourrez bientôt vous battre avec Andy et ses amis ! Merci de votre patience », avait indiqué la société. Aujourd’hui, la raison du report n’est pas le développement du jeu, mais toute la situation avec la guerre en Ukraine.

Le jeu de tactique militaire est un reboot d’Advance Wars et d’Advance Wars 2 : Black Hole Rising, mettant en scène des chars, des hélicoptères et des soldats lourdement armés qui font exploser les bâtiments des villes et autres infrastructures publiques. Bien que Nintendo n’ait pas spécifiquement cité l’invasion de l’Ukraine, son allusion à « l’actualité internationale » implique le conflit comme raison du retard. Nintendo a également suspendu son eShop en Russie en raison de l’incapacité de la boutique à traiter les paiements en roubles.