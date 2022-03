Elon Musk est sur tous les fronts depuis quelques jours (Ukraine, ban des médias russes, lancement Starlink)

Elon Musk est sur tous les fronts depuis quelques jours. Le patron de Tesla et de SpaceX se montre très présent sur Twitter depuis le début de la guerre initiée par la Russie, et aborde bille en tête une multitude de sujets, a commencer par son refus de bannir les médias russes de la plateforme internet de Starlink : « Nous ne le ferons pas à moins d’avoir un pistolet sur la tempe » s’est exclamé Musk, qui ajoute dans un souffle : « Désolé d’être un absolutiste de la liberté de parole ». Ces propos ne peuvent pas être interprétés comme une forme de positionnement pro-russe : Elon Musk a déployé Starlink au dessus de l’Ukraine et envoyé des antennes de réception à la résistance ukrainienne.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022