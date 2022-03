Nouveau State of Play demain pour la présentation de jeux PS4 et PS5

Sony annonce la tenue d’un nouveau State of Play, qui aura lieu le 9 mars à 23 heures (heure française). Ce sera l’occasion d’avoir des annonces de jeux disponibles aussi bien sur PlayStation 4 que sur PlayStation 5. Pour rappel, le précédent rendez-vous avait eu lieu le mois dernier et était consacré à Gran Turismo 7.

« Pendant environ 20 minutes, nous mettrons en lumière les prochains titres de quelques-uns de vos éditeurs japonais favoris, mais ce n’est pas tout ! Nous partagerons également quelques annonces de développeurs du monde entier », fait savoir Sony pour son State of Play qui aura lieu demain. Il n’y a malheureusement pas plus d’information sur le sujet, il faudra donc attendre 24 heures pour connaître les jeux évoqués.

Nouveau State of Play ce mercredi ! Rejoignez-nous le 9 mars à 23h00 pour plus de 20 minutes d’informations et d’images exclusives consacrées aux prochaines sorties PS5 et PS4, avec un focus dédié aux éditeurs japonais.

Tous les détails : https://t.co/ZTa2zdXNpz pic.twitter.com/eYApCgPd9s

— PlayStation France (@PlayStationFR) March 8, 2022