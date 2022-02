State of Play – Gran Turismo 7 : 32 minutes de gameplay, des screenshots et des infos

Gran Turismo 7 sera t-il l’épisode du retour en force de la franchise face au rutilant Forza Motorsports ? Le State of Play d’hier soir était en tout cas entièrement consacré à la nouvelle mouture développée avec amour par Polyphony Digital. 32 minutes de gameplay, sans oublier en parallèle la diffusion d’un nombre incalculable de screenshots en haute définition de la version PS5 (voir ci-dessous). Ce fut aussi l’occasion de glaner quelques infos sur le jeu. Confirmation est ainsi faite que l’affichage en ray-tracing sera uniquement disponible au garage ou pour le mode photo (pas de RT en course donc).



Polyphony digital semble aussi très fier de son moteur de « simulation météorologique ». Les conditions météo changeantes durant la course modifieront bien sûr la tenue de route du véhicule). On note à ce titre le niveau de détails impressionnant sur les circuits, avec des effets d’humidité très bien rendus en cas de pluie légère, ou bien carrément de grosses flaques d’eau lorsque l’orage éclate. Même l’humidité de l’air (ou son absence) jouera un rôle dans la conduite. Tout cela est déjà bien connu des amateurs de Forza Motorsports, mais c’est une nouveauté bienvenue sur la franchise PlayStation.

Gran Turismo 7 exploitera aussi à fond les capacités haptiques des manettes DualSense. On devrait ainsi ressentir le moindre choc, le moindre dénivelé du circuit, directement au bout des doigts. Les gâchettes adaptatives seront aussi prises en charge. On note aussi l’arrivée de deux nouveaux modes, Gran Turismo Café et Museum. Café permet d’en savoir plus sur les designers des véhicules les plus célèbres dans une ambiance cosy tandis que Museum complète cette partie un brin pédago avec un musée virtuel des véhicules les plus emblématiques de chaque constructeur.

Gran Turismo 7 sera disponible sur PS4 et PS5 le 4 mars prochain, avec plus de 400 véhicules en standard et 90 circuits.

Quelques uns des screenshots du jeu :