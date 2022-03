Google rachète la firme de cybersécurité Mandiant pour 5,4 milliards de dollars

Google vient de confirmer le rachat de Mandiant, une société américaine de cybersécurité, pour 5,4 milliards de dollars (le tout payé en une fois et en « cash »). Au terme de la transaction, Mandiant deviendra une sous division de Google Cloud : « L’acquisition de Mandiant viendra compléter les forces existantes de Google Cloud en matière de sécurité. […] Avec l’ajout de Mandiant, Google Cloud améliorera ses offres pour fournir une suite d’opérations de sécurité de bout en bout avec des capacités encore plus grandes pour soutenir les clients dans leurs environnements cloud et sur site ».

Pour rappel, Mandiant avait dévoilé le hack de haut niveau qui en 2020 avait ciblé la plateforme Orion conçue par l’américain SolarWinds. Kevin Mandia, le CEO de Mandiant, s’est réjouit du rachat de son entreprise par Google : « Il n’y a jamais eu de période plus critique en matière de cybersécurité. Depuis notre création en 2004, la mission de Mandiant a été de lutter contre les cyberattaques et de protéger nos clients contre les dernières menaces. À cette fin, nous sommes ravis de nous associer à Google Cloud. Ensemble, nous fournirons une expertise et des renseignements à grande échelle, ce qui changera le secteur de la sécurité. » Le rachat doit encore être avalisé par les actionnaires de Mandiant et bien sûr par les régulateurs antitrust.