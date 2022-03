Des chercheurs de Caltech détectent deux trous noirs supermassifs sur le point de fusionner violemment

Des chercheurs de Caltech, astronomes de l’Observatoire radio d’Owens Valley (Californie), ont détecté un évènement astronomique aux dimensions… cosmiques : deux trous noirs supermassifs situés à 9 milliards d’années-lumière de notre système solaire seraient « sur le point » d’entrer en collision.

Les trous noirs en question se trouvent au centre du quasar PKS 2131-021. Initialement, les astronomes estimaient que le quasar ne possédait qu’un seul trou noir, mais un long travail de recherche et d’observation de près de 13 ans a permis de révéler un second trou noir (ce que l’on appelle une binaire à trou noir supermassif). Tous les deux ans, les deux trous noirs supermassifs se retrouvent en orbite l’un avec l’autre, et au fil du temps (sur du très long temps devrait t-on dire) se rapprochent… jusqu’à une inéluctable fusion.



Selon les chercheurs, la fusion de ces deux trous noirs devrait intervenir d’ici 10 000 ans environ, une durée extrêmement courte à l’échelle astronomique. Et le choc s’annonce épique : chacun des deux trous noirs disposerait en effet d’une masse des centaines de millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, si bien que la collision entre ces deux monstres enverra dans l’univers de puissantes vagues d’ondes gravitationnelles (que l’on sait désormais détecter du reste).

Cette découverte d’une fusion « imminente » n’est que la seconde du genre : la première observation, établie entre les années 1965-1971, concerne le quasar OJ 287, dont les deux trous noirs supermassif orbitent l’un avec l’autre tous les 11-12 ans.