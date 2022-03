HTC dévoilerait bientôt un flagship haut de gamme orienté réalité mixte et métavers

Laminé par la concurrence sur le marché du smartphone, HTC a fini par abandonner le segment du haut de gamme, se contentant de sortir quelques modèles peu excitants (et peu chers) dans une poignée de pays. Si l’on en croit DigiTimes, le fabricant taiwanais serait pourtant sur le point de rebondir en capitalisant sur son expertise dans le domaine de la VR (via les casques VR HTC Vive). Ainsi, HTC pourrait ainsi dévoiler dès le mois d’avril un smartphone Android aux caractéristiques premium, et surtout taillé pour la réalité mixte (AR + VR) ainsi que le métavers.

DigiTimes ne donne pas plus de détails sur les types d’applications VR ou AR qui seront proposées, et ne précise pas non plus ce à quoi pourraient ressembler les différentes fonctions liées au métavers. Concernant ce dernier point, on note cependant que HTC a récemment levé le voile sur Viverse, un métavers encore à l’état de note d’intention et dans lequel la AR et la VR sont fortement imbriqués. Le flagship VR/AR de HTC pourrait-il être la première brique du Viverse ? Réponse dans quelques semaines…