Viverse : HTC dévoile sa vision du métavers (IA, AR, VR, 5G… et NFT)

HTC se lance à fond dans le métavers, et a décidé de renommer le truc pour que cela ne rappelle pas trop le concurrent Meta. Le Viverse est avant tout une projection de ce que souhaite réaliser le fabricant dans les années qui viennent. Plus qu’un immense open world façon Oasis, le métavers de HTC est décrit comme un écosystème d’applications et de services où s’imbriquent quasi indistinctement AR, VR, et même… des NFTs (nonnnnnnnnnn !). L’utilisateur pourra ainsi passer de façon fluide d’une séance de fitness AR à une sessions VRChat, puis à une réunion de travail dans Engage, puis encore plus tard assister à un concert « holographique » dans l’app Beatday. HTC introduit aussi un Vive Guardian destiné principalement à protéger la sécurité des enfants dans les espaces VR.



Plutôt que de repartir de zéro donc, HTC idéalise en quelque sorte l’existant…au risque parfois d’un peu TROP surfer sur l’air du temps. HTC envisage ainsi l’utilisation de cryptomonnaie pour les achats dans son Viverse, sans oublier la vente d’oeuvres d’art en NFT. Forcément, c’est tout de suite un peu moins sexy.

Cette fonction de contrôle parental VR sera bientôt disponible dans Viveport pour les casques VR Vive Focus, Vive Focus Plus et Vive Flows.