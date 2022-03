Kirby et le monde oublié : la démo est disponible et une bande-annonce l’accompagne

Il est désormais possible de télécharger la démo du jeu Kirby et le monde oublié sur Switch. La sortie du titre dans sa version complète se fera le 25 mars prochain. De quoi laisser trois semaines aux joueurs pour se faire une petite idée.

Une démo disponible pour Kirby et le monde oublié

La démo comprend trois niveaux du premier monde, dont le premier boss. Les joueurs qui terminent la démo recevront un code cadeau pour débloquer des éléments supplémentaires dans la version finale et complète. Et bien sûr, la démo pour Kirby et le monde oublié est disponible gratuitement au téléchargement depuis le Nintendo eShop.

Pour l’occasion, Nintendo propose une bande-annonce de présentation. C’est l’occasion de découvrir les différents niveaux et éléments du jeu. Et comme nous pouvons le voir, il y a de nombreuses possibilités.

La mission de Kirby est de sauver une bande de Waddle Dees qui ont été kidnappés par une menace connue sous le nom de Beast Pack. Kirby aura un allié utile dans son périple, Elfilin, un compagnon au même titre que Navi avec Link ou Cappy avec Mario dans d’autres jeux Nintendo. Kirby peut également faire appel à un deuxième joueur, qui peut contrôler Bandana Waddle Dee pour une coopération à deux joueurs.