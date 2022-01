Kirby et le monde oublié a une date de sortie et un mode coop

Kirby et le monde oublié a maintenant une date de sortie sur Switch : ce sera le 25 mars 2022. Sans aucune surprise, cette date concerne tous les pays et non quelques-uns. Pour rappel, le jeu sortira exclusivement sur la console de Nintendo.

Une date de sortie pour Kirby et le monde oublié

La mission de Kirby est de sauver une bande de Waddle Dees qui ont été kidnappés par une menace connue sous le nom de Beast Pack. Kirby aura un allié utile dans son périple, Elfilin, un compagnon au même titre que Navi avec Link ou Cappy avec Mario dans d’autres jeux Nintendo. Kirby peut également faire appel à un deuxième joueur, qui peut contrôler Bandana Waddle Dee pour une coopération à deux joueurs.

Nintendo profite de l’annonce de la date de sortie de Kirby et le monde oublié pour partager une nouvelle bande-annonce. Elle présente deux nouvelles capacités que Kirby peut apprendre : Foreuse et Explorateur. Avec Foreuse, Kirby peut plonger sous terre en esquivant les attaques et surprendre les ennemis par le bas. La capacité Explorateur donne à Kirby un tromblon qu’il peut utiliser pour éliminer les ennemis de loin.

Rendez-vous donc le 25 mars pour jouer à Kirby et le monde oublié. Nintendo avait annoncé ce jeu en septembre dernier lors d’un Nintendo Direct.