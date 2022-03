La Russie arrête de livrer des moteurs de fusée aux Etats-Unis

C’est l’heure des sanctions croisées. Après les mesures punitives décidées par l’administration Biden (qui a rajouté la Russie sur sa liste noire), c’est au tour de la Russie de répliquer. « Aujourd’hui, nous avons pris la décision d’arrêter les livraisons de moteurs de fusée produits par NPO Energomash aux États-Unis » a ainsi déclaré à l’agence Tass le directeur du Roscosmos, Dmitri Rogozine. « Laissez-les voler sur autre chose, leurs balais, je ne sais quoi » a même conclu sèchement le patron de l’agence spatiale russe.

Le moteur de fusée russe RD-180 est jugé extrêmement fiable

La décision du Roscosmos aura surtout un impact sur les sociétés United Launch Alliance (fournisseur de lanceurs pour la NASA et le département américain à la Défense) et Northrop Grumman, qui est en charge des cargos de ravitaillement pour l’ISS. L’ULA a immédiatement réagi en précisant qu’il travaillait déjà sur une nouvelle génération de moteurs de fabrication américaine, quant aux ravitaillement de l’ISS, ces derniers pourraient être assurés par SpaceX et sa capsule Crew Dragon.

La fusée Atlas V utilisait encore il y a peu le moteur russe RD-180, mais le Congrès a interdit l’utilisation de moteurs russes suite à l’invasion de la Crimée en 2014. L’ULA a alors commencé à développer la fusée Vulcan, qui disposera d’un moteur fabriqué par Blue Origin (la société spatiale fondée par Jeff Bezos, ancien patron d’Amazon). En attendant que ce nouveau moteur soit fin prêt, l’ULA disposerait encore en stock de deux douzaines de moteurs russes RD-180, ce qui permettrait d’assurer ses prochaines missions jusqu’en 2025.