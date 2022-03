Un satellite de l’américain Viasat subirait une cyber-attaque

La guerre technologique aurait elle déjà commencé en parallèle de l’invasion des forces russes en Ukraine ? Toujours est-il qu’un satellite Ka-Sat de l’entreprise américaine Viasat aurait subi il y a quelques jours une cyber-attaque (qui serait encore en cours). Une première chute de connexion s’est produite le 24 février, le débit passant de 80% à 20% des capacités du satellite le jour même où les troupes russes franchissaient la frontière ukrainienne. Cet effondrement des performances de Ka-Sat est d’autant plus troublant que le satellite assure la connexion à internet pour les régions de la méditerranée et de l’Europe, ce qui signifie que l’affaiblissement des capacités de connexion vers l’Ukraine (en passant par un réseau satellitaire) était peut-être l’un des objectifs de l’attaque.

L’attaque n’a ciblé qu’un seul des satellites de la petite armada de Viasat et a eu pour conséquence de couper l’accès à internet de plusieurs abonnés du service situés en France (via NordNet) et dans d’autres pays de l’UE. A l’heure d’écrire ces lignes, l’incident est d’ailleurs toujours en cours et une dizaine de milliers de personnes ne pourraient toujours pas accéder à internet.