Plus de la moitié des smartphones Android vendus aux US tournent désormais sous processeur MediaTek

A force d’améliorer les performances de ses processeurs Dimensity, MediaTek est parvenu à tailler des croupières à Qualcomm, y compris sur des marchés que l’on pensait acquis au fondeur américain. Si l’on en croit les chiffres d’IDC, un peu plus d’un smartphone Android sur deux (51%) vendu aux Etats-Unis lors du quatrième trimestre 2021 embarquait un processeur MediaTek ; une première. La progression de MediaTek sur le marché américain a été constante durant toute l’année 2021 : les processeurs de MediaTek n’étaient installés que sur 29% des mobiles vendus aux Etats-Unis sur le Q1 2021. Samsung occupe la troisième marche du podium avec moins de 2% des smartphone équipés de processeurs Exynos.

La stratégie de MediaTek, qui consistait à cibler des modèles moyen de gamme (Galaxy A32, A12, T-Mobile Revvl) s’est donc soldée par un total succès. Qualcomm n’est plus maitre en son royaume. On notera cependant que le tableau d’IDC ne prend pas en compte l’iPhone d’Apple et son processeur Ax, ce dernier occupant la moitié des ventes aux US. IDC s’est uniquement focalisé ici sur la pdm des processeurs qui équipent des smartphones Android. En terme de volume, le processeur Ax reste loin devant les puces de MediaTek et de Qualcomm.