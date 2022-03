Les séries Marvel de Netflix n’arriveront pas tout de suite sur Disney+ en France

Netflix a perdu aujourd’hui ses séries Marvel et elles arriveront le 16 mars prochain sur Disney+… mais pas en France. Cela concernera quelques pays au départ.

Il faut attendre pour les séries Marvel de Netflix sur Disney+ en France

Les séries Marvel de Netflix arriveront le 16 mars sur Disney+ aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La plateforme de streaming n’explique pas pourquoi les autres pays n’y auront pas le droit à la même date. Il faudra donc attendre pour la France et les autres pays.

Available in the U.S., Canada, U.K., Ireland, Australia, and New Zealand. Updated parental controls available in the U.S. on March 16. — Disney+ (@disneyplus) March 1, 2022

Les séries sont Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher et Les Agents du SHIELD. Il se trouve que cette dernière est déjà disponible sur Disney+ en France et ailleurs, mais elle fera ses débuts aux États-Unis dans quelques jours.

« Alors que nous continuons à créer une plus grande valeur pour les consommateurs à la recherche de films et de séries de haute qualité, nous sommes en même temps réactifs à ces changements sur la plateforme », a déclaré Michael Paull, le président de la branche streaming chez Disney. « Nous avons connu un grand succès à cet égard sur Disney+ à travers nos marchés mondiaux et nous allons également poursuivre cela ici aux États-Unis en offrant à nos consommateurs non seulement un excellent contenu, mais aussi un ensemble de fonctionnalités qui contribuent à assurer une expérience de visionnage la plus adaptée pour eux et leur famille ». Il fait référence aux contrôles parentaux qui sont déjà disponibles à l’international.

Il est en tout cas certain que ce retrait des séries Marvel sur Netflix va faire mal à la plateforme de streaming. Disney+ regroupe ainsi un peu plus des contenus, là où Netflix en perd.