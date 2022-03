Flight Simulator débarque sur Xbox One et d’autres supports grâce à xCloud

Microsoft Flight Simulator est maintenant accessible sur Xbox One, ainsi que depuis le Web et sur les appareils iOS et Android grâce à xCloud. Le jeu était jusqu’à présent réservé aux Xbox Series X/S et aux PC sous Windows.

Microsoft Flight Simulator se pose sur de nouveaux supports

Voici quelques-uns des avantages listés par Microsoft dont vous profiterez lorsque vous jouerez à Flight Simulator via le Xbox Cloud Gaming (xCloud) :

Microsoft Flight Simulator peut maintenant être joué sur Xbox One. Vous êtes nombreux à nous l’avoir demandé. Vous pouvez lancer le simulateur depuis l’accueil de votre Xbox pour plonger dans une expérience en haute définition en 1080p et à 30 images par seconde. Vous pouvez désormais explorer la planète depuis n’importe quel appareil compatible et décoller instantanément puisqu’aucune installation préalable n’est nécessaire.

Au-delà des consoles, vous pouvez aussi jouer à Microsoft Flight Simulator sur téléphones et tablettes compatibles, mais aussi sur les PC compatibles disposant d’une configuration insuffisante. Les manettes Bluetooth comme la manette sans fil Xbox sont elles aussi compatibles.

L’expérience multijoueur est identique à celle présente sur PC et Xbox Series X/S, ce qui permet à tout le monde de partager le même espace aérien, peu importe l’appareil utilisé.

Les mises à jour du monde I à VI sont streamées automatiquement pour tous et vous pourrez retrouver tous vos achats effectués sur Xbox Series X/S ainsi que l’intégralité du magasin en ligne Xbox.

Pour rappel, l’infrastructure de Xbox Cloud Gaming (xCloud) se repose depuis quelques mois sur des Xbox Series X. Cela permet à Microsoft de proposer de meilleures expériences de jeu, dont celle du jour.