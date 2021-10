xCloud fonctionne désormais entièrement à partir de Xbox Series X

La transition est terminée. Le service de cloud gaming xCloud a longtemps fonctionné grâce à des composants Xbox One S, ce qui était bien évidemment insuffisant pour transcrire correctement à l’écran les derniers jeux next gen. Au mois de juin de cette année, Microsoft précisait que plusieurs gros titres (Yakuza, Rainbow 6 Siege) étaient streamés à partir de Series X, ce qui permettait notamment l’affichage en 60 fps.

Désormais, tous les jeux disponibles via xCloud sont lancés à partir de hardware de la Series X, ce qui change bien sûr presque tout en terme de performances globales. Microsoft a confirmé l’information au site The Verge et a précisé au passage que le streaming des jeux était pour l’instant limité à l’affichage en 1080p/60fps (contre 720p et 30 fps via le hardware Xbox One S). Stadia reste donc à l’heure actuelle la seule plateforme de cloud gaming capable de proposer de l’affichage en 4K. Rappelons que xCloud est disponible avec l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate facturé à 13 euros/mois.