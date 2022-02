Samsung officialise la mort des Galaxy Note

C’est officiel : Samsung enterre sa gamme des Galaxy Note, il n’y aura pas de nouveaux modèles. Le dernier modèle est le Galaxy Note 20 qui a vu le jour en août 2020.

La mort des Galaxy Note est maintenant actée

Lors d’une interview au MWC 2022, le site coréen Dailian s’est entretenu avec le responsable de l’expérience mobile de Samsung, Roh Tae-moon, au sujet du sort des Galaxy Note. Le dirigeant a clairement indiqué qu’à l’avenir, les fonctionnalités et le design du Galaxy Note seront conservés dans les Galaxy S Ultra, comme ce fut le cas avec le Galaxy S22 Ultra. Ce modèle dispose d’un emplacement pour loger le S Pen, comme la gamme des Galaxy Note.

Cette décision est tout sauf une surprise. Nous-mêmes, nous avions indiqué au début du mois que le Galaxy S22 Ultra était l’équivalent d’un Galaxy Note. On retrouve un très grand écran, de la puissance et un accent sur la productivité avec notamment le S Pen. Qui plus est, le Galaxy S22 Ultra est le premier Galaxy S à avoir un logement pour le S Pen. L’usage du stylet sur le modèle précédent était possible, mais il fallait ranger l’accessoire dans un autre endroit.

Au-delà du Galaxy S22 Ultra, il semble que Samsung ait également prévu de conserver l’héritage du Galaxy Note dans ses futurs smartphones, avec le Galaxy Z Fold 4 qui, selon les rumeurs, adopterait un emplacement de rangement pour le S Pen.