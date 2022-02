James Webb : les 18 images d’une même étoile n’en font plus qu’une

Après un lancement parfait et un voyage sans encombres jusqu’au point de Lagrange L2, le télescope spatial James Webb est désormais rentré dans une longue phase de réglage. Les ingénieurs de la NASA poursuivent en ce moment même la phase d’alignement des segments du miroir du JWST. L’étape 2 de l’alignement consistait à « faire le focus » sur chacune des images affichées par les 18 segments du télescope spatial, de façon à obtenir la même image (de la même étoile référence) sur chacun des segments (voir ci-dessous). L’étape suivante (4) et celle de l' »empilement » : les 18 images sont réunies en une seule, encore plus nette et détaillé.

#NASAWebb has completed 2 more phases of its 3-month mirror alignment process: First, the team made adjustments to its mirror segments & updated the alignment of its secondary mirror, refining each of the 18 dots of starlight from its 18 mirror segments. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/2H4EMAo8ck

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 25, 2022