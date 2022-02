Le rover chinois Yutu-2 découvre des petites billes de verre sur la face cachée de la Lune

Cela fait déjà plus de 3 ans que le rover chinois Yutu-2 parcourt la face cachée de la Lune. Discret mais pas inactif pour autant, le rover continue d’explorer une large zone autour de son point de chute. Récemment, Yutu-2 a même fait une belle découverte, soit deux petites billes de verre translucide semblables à des perles ! Que l’on ne se méprenne pas : aucun alien en vadrouille n’a perdu son sac de bille sur la Lune, car des petites sphères de ce genre avaient déjà été détectées sur la Lune.

Glass beads on far side of the moon🤨🤔#moon pic.twitter.com/ufGBNZF3c7 — Phoebe (@Satire_sapien) February 24, 2022

Les billes découvertes par Yutu-2 sont cependant bien plus grosses que celles qui avaient été trouvées auparavant (qui faisaient moins d’1 mm de diamètre) et rivaliseraient en taille avec les sphères découvertes lors de la mission Apollo 16 avec un diamètre supposé compris entre 15 et 25 mm de diamètre (jusqu’à 40 mm pour les sphères de la mission Apollo). Les deux billes pourraient avoir été formées à partir de silicate, un matériau présent en abondance sur la Lune. Etant donné la très ancienne activité volcanique sur la Lune (déduite de la présence de basalte), il n’est pas interdit de penser que ce matériau a pu être soumis à de très hautes températures pour donner du verre.

Les scientifiques de l’agence spatiale chinoise jugent probable que ce type de bille de verre ne soit pas une rareté sur la Lune, mais il faudra d’autres analyses complémentaires pour valider cette hypothèse.