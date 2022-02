Tumblr met en place un abonnement pour retirer les publicités

Tumblr propose désormais de ne plus avoir de publicités sur sa plateforme avec l’aide d’un nouvel abonnement. « Si vous aimez Tumblr mais détestez les publicités et souhaitez que l’un continue sans avoir à subir l’autre, alors cet article est littéralement pour vous », indique le groupe.

0 publicité sur Tumblr… si vous payez

L’abonnement de Tumblr pour retirer les publicités est de 4,99$/mois ou 39,99$/an, ce qui permet d’avoir une remise de 33% au passage. Naturellement, tout cela est optionnel et ceux qui veulent continuer à ne pas payer peuvent toujours le faire. L’expérience ne changera pas pour ces personnes.

Il est uniquement possible de prendre l’abonnement depuis le site de la plateforme. Mais Tumblr fait savoir que le retrait des publicités concerne aussi bien son site que son application mobile. Pourquoi ne pas proposer l’abonnement depuis ce support dans ce cas ? On peut imaginer que le groupe veut éviter de payer une commission à Apple et Google avec l’App Store et le Play Store.

Pour souscrire à l’abonnement, il suffit de se rendre sur le site de Tumblr, se connecter avec son compte, se rendre dans les paramètres puis choisir « Ad-Free Browsing ». On peut imaginer que ce sera traduit à l’avenir, mais c’est en anglais pour l’instant. D’ailleurs, l’abonnement est uniquement affiché avec le prix en dollars.