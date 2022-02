Marvel : Charlie Cox (Daredevil) annonce son retour dans le MCU

Cet article contient des spoilers sur Spider-Man : No Way Home

Charlie Cox confirme : Daredevil n’a pas dit son dernier mot avec le MCU et sera bien de retour dans l’univers Marvel. L’acteur reste toutefois vague sur ce qu’il va se passer à l’avenir pour son personnage.

Daredevil va rester dans le MCU

« Je sais quelque chose », a déclaré Charlie Cox lors d’une interview avec Radio Times. « Je ne sais pas grand-chose, mais je sais qu’il y aura autre chose », a-t-il ajouté en ne donnant aucune information supplémentaire. Difficile donc de dire quand et où aura lieu sa prochaine apparition. Mais si l’on se base sur une autre interview donnée il y a quelques semaines, cela pourrait avoir un lien avec Wilson Fisk/le Caïd.

Charlie Cox a fait ses débuts en tant que Matt Murdock/Daredevil dans la série Daredevil qui est sortie en 2015 sur Netflix. Il a repris son rôle en 2017 dans la mini-série crossover The Defenders. Et plus récemment, il a fait un caméo dans le film Spider-Man : No Way Home. Ce fut d’ailleurs sa première apparition dans le MCU, sachant que la série Daredevil n’en fait pas partie.

Une expérience cinéma… pas terrible

Concernant l’interview avec Radio Times, Charlie Cox a évoqué son caméo dans Spider-Man : No Way Home. Il note avoir reçu beaucoup de messages lui faisant savoir que les spectateurs étaient heureux au moment de son apparition, avec des applaudissements. Malheureusement pour lui, l’expérience fut différente lors de son propre visionnage au cinéma.

« Je me suis faufilé dans un cinéma près de chez moi et je me suis littéralement levé en étant dans le couloir… et, malheureusement, mon expérience a été que c’était un putain de silence ! J’étais tellement déçu. Ma femme était avec moi et elle m’enregistrait, parce que ce serait amusant d’avoir ce moment où tout le monde applaudit, et puis… paf ! », a-t-il déclaré.