Nintendo rachète SRD, un studio partenaire de longue date

Nintendo annonce avoir fait l’acquisition de SRD (Systems Research and Development). Cette société a contribué au développement de certains des jeux les plus emblématiques. Les derniers en date sont Animal Crossing: New Horizons et The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Switch, ainsi que Mario Kart Tour sur smartphone.

Nintendo met la main sur SRD

Le montant du rachat de SRD par Nintendo n’est pas dévoilé publiquement. Le groupe de Mario se contente de dire qu’il détient désormais 100% des actions en circulation de son partenaire.

« SRD est une société de développement qui a été étroitement impliquée pendant près de quatre décennies dans le développement de jeux vidéo Nintendo », a déclaré Nintendo dans un communiqué. Fondée en 1979, SRD a commencé à travailler avec Nintendo sur la Famicom, en participant au développement de la version console de Donkey Kong, mais aussi de Super Mario Bros.

SRD est la deuxième acquisition de studio en un peu plus d’un an de la part de Nintendo, une société qui n’est pas connue pour le rachat de développeurs externes. En janvier 2021, Nintendo a annoncé le rachat de Next Level Games, le studio de Luigi’s Mansion 3 basé à Vancouver, qui réalise actuellement le prochain Mario Strikers.

Au début du mois, Shuntaro Furukawa, le patron de Nintendo, a déclaré aux investisseurs qu’ils ne devaient pas s’attendre à des acquisitions qui ne « possèdent pas déjà l’ADN de Nintendo ».