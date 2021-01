Nintendo rachète Next Level Games, le studio derrière Luigi’s Mansion 3

Nintendo annonce l’acquisition de Next Level Games, un studio de jeu vidéo canadien qui s’est notamment occupé de Luigi’s Mansion 3 sur Switch. Il a sorti 14 jeux depuis 2003 et la plupart ont été sur les consoles de Nintendo.

Selon Nintendo, son rachat de Next Level Games devrait être bouclé au mois de mars cette année. Il servira « à sécuriser la disponibilité des ressources de développement de Next Level Games pour Nintendo », indique le communiqué. En d’autres termes, le groupe veut que les prochains jeux du studio canadien sortent exclusivement sur ses consoles (comme la Switch) et non celles de la concurrence.

Voici les jeux de Next Level Games qui sont sortis sur les consoles du groupe japonais au fil des années :

NHL Hitz Pro (Gamecube en 2003)

Super Mario Strikers (GameCube en 2005)

Mario Strikers Charged (Wii en 2007)

Spider-Man: Friend or Foe (Wii en 2007)

Jungle Speed (Wii en 2009)

Punch-Out!! (Wii en 2009)

Doc Louis’s Punch-Out!! (Wii en 2009)

Transformers: Cybertron Adventures (Wii en 2010)

Tom Clancy’s Ghost Recon (Wii en 2010)

Luigi’s Mansion: Dark Moon (Nintendo 3DS en 2013)

Metroid Prime: Federation Force (Nintendo 3DS en 2016)

Luigi’s Mansion 3 (Nintendo Switch en 2019)

Nintendo ne profite pas de l’annonce de rachat pour indiquer quel sera le prochain jeu du studio. C’est une surprise pour l’instant.