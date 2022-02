L’intelligence artificielle permettrait de détecter les DeepFakes

Les DeepFakes, ces visages modifiés plus vrais que nature, se sont encore affinés ces dernières années. A l’ère des fake news, ces manipulations numérique soulèvent bien entendu d’importantes questions. Si l’œil humain ne peut déjà presque plus distinguer le vrai du faux, l’Intelligence artificielle de type deep learning (par apprentissage profond) resterait cependant capable de faire la part du diable. Ainsi, des chercheurs de la société russe ID R&D ont comparé les niveaux de performances d’une IA spécialisée et d’individus lambdas dans la reconnaissance de photos truquées. A la fin du test, l’IA a su détecter les photos truquées avec un taux d’erreur de 0% tandis que les pauvres êtres humains que nous sommes se sont trompés pour presque une image truquée sur trois (30% de taux d’erreur).

Mieux encore, l’IA a été en moyenne 10 fois plus rapide que les humains pour l’analyse de chaque photo. Bref, si certaines IA sont capables de manipuler des clichés ou des vidéos, d’autres sont AUSSI capables de détecter ces mêmes manipulations, preuve qu’en matière de technologie tout n’est pas blanc ou noir selon le point de vue que l’on décide de prendre.