Benchmark : le Vivo X80 Pro et son processeur Dimensity 9000 casse tout sur AnTuTu (oui, mais…)

Le Vivo X80 (Pro) équipé de la puce MediaTek Dimensity 9000 casse la baraque sur AnTuTu, où il est le premier smartphone à passer la barre du million de points (1,07 million de points exactement), loin devant le Snapdragon 8 Gen 1, l’Exynos 2200 ou le A15 d’Apple. Mais il y a un mais, car AnTuTu n’est pas un bench des performances pures du CPU et agrège dans son calcul d’autres paramètres qui avantagent souvent les mobiles les mieux dotés en RAM par exemple (et le Vivo X80 Pro est équipé de 12 Go de RAM).

Sur Geekbench 5, un bench qui s’attarde uniquement sur les perfs CPU, la chanson est un peu différente. Le Vivo X80 (visible dans le bench sous le numéro de modèle PD2186X), réalise des scores nettement moins spectaculaires, soit 1248 points sur les tests monocœur et 4191 points sur les tests multicœur. C’est un poil mieux que le Snapdragon 8 Gen 1 en monocœur (1220 points environ) et en multicœur (3800 points pour le Snapdragon) et il en va de même contre l’Exynos 2200 (1109/4410). En revanche, le Dimensity 9000 du Vivo X80 reste à la traine du A15 d’Apple qui culmine à 1750 points en monocœur et 4900 points en multicœur. On note qu’étrangement, les rumeurs semblent indiquer que le modèle le plus haut de gamme, le Vivo X80 Pro+, sera équipe d’un Snapdragon 8 Gen 1 alors même que la puce de Qualcomm est moins puissante que le Dimensity 9000 dans tous les benchs !

Le Vivo X80 Pro n’a pas encore de date de sortie officielle, mais plusieurs sources indiquent que ce modèle devrait être commercialisé d’ici la fin du mois en cours.