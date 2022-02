Pixel 7 et 7 Pro : le design déjà dévoilé avec des rendus

Google ne dévoilera pas les Pixel 7 et 7 Pro avant quelques mois, mais leur design respectif se dévoile aujourd’hui grâce à des rendus de xLeaks7 et OnLeaks, dont la réputation du second n’est plus à présenter.

Des premiers rendus pour les Pixel 7 et 7 Pro

À première vue, le Pixel 7 semble pratiquement identique au Pixel 6 actuellement disponible, ce qui suggère que Google va choisir de garder un design identique d’une année à l’autre. Ce serait une première pour les Pixel, car chaque génération a normalement une apparence différente, ne partageant que quelques éléments de design clés d’année en année.

Les rendus montrent par ailleurs que Google n’aurait pas l’intention d’ajouter un troisième capteur photo à l’arrière. On resterait donc sur deux modules. Quant aux dimensions, il est question de 155,6 x 73,1 x 8,7 mm. C’est un poil plus compact que le Pixel 6 (158,6 x 74,8 x 8,9 mm). Dernier point, l’antenne pour les ondes millimétriques pour la 5G semble un peu plus visible sur le prochain modèle.

Pour ce qui est du Pixel 7 Pro, l’histoire est identique : les rendus suggèrent que le design sera plus que similaire au Pixel 6 Pro. Il semble également que Google compte apporter quelques retouches au capteur photo avec des lentilles plus grandes. Pour ce qui est des dimensions, il s’agit de 163 x 76,6 x 8,7 mm, contre 163,9 x 75,9 x 8,9 mm pour le Pixel 6 Pro.

Pour rappel, Google a annoncé ses Pixel 6 et 6 Pro en octobre dernier. On peut donc imaginer qu’il faudra attendre l’automne 2022 pour les successeurs.