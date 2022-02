La sonde spatiale Solar Orbiter capture la plus grosse éruption solaire jamais observée

Envoyée dans l’espace depuis le 10 février 2020, la sonde Solar Orbiter se rapproche toujours plus du soleil. Solar Orbiter profite de son long voyage pour prendre quelques clichés du soleil, avec déjà à la clefs quelques belles surprises. Ainsi, l’ESA vient de publier l’un des clichés pris par Solar Orbiter le 15 février dernier. On peut y voir une éruption solaire géante (le terme scientifique exact est « proéminence solaire »), dont la longueur semble être à priori équivalente au diamètre du soleil lui-même ! Fort heureusement, cette proéminence solaire n’était pas dirigée vers notre Terre. L’ESA rappelle à ce sujet que ces éjections de masse coronale « peuvent faire des ravages dans notre technologie et notre vie quotidienne ».

La proéminence solaire capturée par Solar Probe est la plus grande jamais observée et enregistrée par l’homme avec le disque solaire au complet sur l’image. Cette image impressionnante a été capturée par le Full Sun Imager (FSI), l’un des composants clefs de l’Extreme Ultraviolet Imager (EUI), qui peut observer le soleil et sa couronne en même temps, sans que la luminosité de notre étoile ne vienne « brûler » les détails. La sonde Solar Orbiter est actuellement à une distance de 178 millions de km du soleil (soit 1.168635 unité astronomique) et démarrera ses observations régulières en 2023, lorsqu’elle sera plus qu’à quelques millions de km de l’astre.