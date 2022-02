Foot en streaming : le blocage de sites pirates va être automatisé

Voir gratuitement des matchs de football en streaming est possible, mais c’est illégal et les chaînes comme Canal+ font tout pour bloquer la pratique. Mais le blocage est à ce jour manuel. Une procédure automatisée va être mise en place pour accélérer le processus.

Blocage automatique des sites de streaming illégaux en préparation

« Aujourd’hui, le blocage prend plusieurs heures. Donc si un site apparaît à 21 heures, on est incapable de le bloquer avant la fin du match », explique Michel Combot, le directeur général de la Fédération française des télécoms, à L’Équipe. « Nous allons donc mettre en place un mécanisme de complète automatisation, avec une interface unique pour l’ensemble des acteurs, afin d’agir quasiment en temps réel dès lors que l’ARCOM aura appuyé sur le bouton pour bloquer un site ». Pour rappel, l’ARCOM succède à la Hadopi avec davantage de droits.

Ce processus d’automatisation pour bloquer les sites de streaming illégaux ne va pas être gratuit. Il est question de plusieurs centaines de milliers d’euros par opérateur. Des discussions doivent se mettre en place prochainement pour en partager le coût avec les ayants droit.

Il faut savoir que le blocage de sites pirates s’est renforcé depuis le début de 2022 grâce au nouvel article L. 333-10 du Code du sport permettant une action juridique accélérée. Mardi dernier par exemple, plusieurs sites ont été fermés avant la diffusion du match PSG – Real Madrid.

VPN et l’IPTV posent des problèmes

« Les premières décisions sont très encourageantes », déclare Maxime Saada, le PDG du groupe Canal+. « Chez Canal+, nous constatons une accélération de ce fléau sur tous nos continents, et avec des modalités de piratage différentes en fonction des régions. Nous luttons contre le piratage avant tout pour pérenniser nos investissements dans les contenus ». Canal+ perdrait aujourd’hui 250 millions d’euros par an à cause du piratage de ses contenus sportifs et culturels.

Mais Michel Combot reconnaît que le combat n’est pas simple. « Il y a le vrai problème du VPN ou de l’application cryptée. Dans ces cas-là, on ne voit rien et cela passe outre notre système de blocage… Mais traiter déjà la masse est un pas important », dit-il. Il y a aussi l’IPTV. « Il faut une mobilisation collective et immédiate afin de pouvoir lutter efficacement contre ces boîtiers dont la pratique est endémique et préoccupante », indique pour sa part Maxime Saada. « Et les utilisateurs n’ont parfois pas conscience que c’est illicite dans la mesure où ils payent pour ce service. Mais bien sûr, rien ne revient aux ayants droit et à la création ».