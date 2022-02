Streaming illégal : Canal+ et beIN Sports obtiennent le blocage des sites pour la Ligue des champions

Le tribunal judiciaire de Paris a autorisé Canal+ et beIN Sports, les diffuseurs de la Ligue des champions (avec RMC Sport), à demander à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free de bloquer l’accès aux sites proposant les matchs de football en streaming illégal.

Carton rouge pour le streaming illégal de la Ligue des champions

Ce soir a lieu le match Paris Saint-Germain / Real-Madrid à 21 heures et il y a une très grosse attente comme on peut l’imaginer. L’attente concerne aussi bien ceux qui vont regarder légalement le match que ceux qui vont devoir trouver un site de streaming pour le voir illégalement. Cette tâche devrait être un peu plus compliquée ce soir.

Dans un communiqué, l’UEFA reconnaît la décision du tribunal judiciaire de Paris. Canal+ et beIN Sports pourront ainsi signaler les sites aux opérateurs et obtenir en retour un blocage rapide pour empêcher l’accès depuis la France. Il est possible que ce soit un blocage au niveau des DNS, mais ce n’est pour l’instant pas confirmé.

C’est l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), qui succède à la Hadopi, qui a désormais davantage de pouvoirs, ce qui permet ce blocage plus rapide et plus efficace.

Canal+ et beIN Sports sont aux anges

« beIN Sports poursuit sa lutte contre le piratage aux côtés des ayants droit, des diffuseurs officiels et de l’ARCOM. Cette succession d’actions et de mesures de blocage prises par les FAI va rapidement réduire significativement l’accès vers des sites frauduleux, moins de deux mois après l’entrée en vigueur de la loi », déclare Caroline Guenneteau, directrice juridique adjointe de beIN Media Group.

Chez Canal+, on a déjà obtenu le blocage de plusieurs sites diffusant illégalement le Top 14. « C’est une avancée majeure dans la lutte contre le piratage audiovisuel en France et l’ARCOM fait un excellent travail », souligne Céline Boyer, responsable de la protection des contenus au sein du groupe Canal+.

Pour sa part, l’UEFA annonce avoir nommé deux sociétés « anti-piratage ». Elles vont surveiller et détecter les matchs disponibles illégalement en streaming pour les bloquer.