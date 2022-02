Activision Blizzard : les négociations avec Microsoft ont démarré 3 jours après les révélations du Wall Street Journal

Voilà qui rebat les cartes du scénario imaginé par quelques journalistes. Si l’on en croit en effet un document officiel de la SEC (Securities and Exchange Commission), ce serait bien Phil Spencer qui aurait contacté en premier Bobby Kotick en vue du rachat d’Activision Blizzard, et non l’inverse. Plus surprenant encore, on apprend que le patron de la division Microsoft Gaming a appelé le CEO d’Activision le 19 novembre 2021, soit un jour seulement après avoir tancé publiquement l’éditeur des Call of suite aux révélations fracassantes du Wall Street Journal.

Derrière le sourire et l’aspect bonhomme, Spencer serait avant tout un fin stratège… sans état d’âmes

Trois jours à peine avant le coup de fil de Phil (il fallait que je la fasse, désolé…), le 16 novembre donc, le célèbre journal publiait un article au vitriol dénonçant l’attitude hypocrite de Kotick, qui aurait été parfaitement au courant des affaires sordides de harcèlement en interne et aurait même tout mis en oeuvre afin d’étouffer le scandale.

Le déroulé des évènements décrit dans le document de la SEC dévoile ainsi un Phil Spencer à la fois cynique et fin stratège. Lors du coup de fil passé à Kotick le 19, Spencer évoque déjà un rachat possible et demande même à son homologue s’il dispose d’un peu de temps pour parler à Satya Nadella, le CEO de Microsoft (sans doute pour obtenir le « chéquier d’or » et des fonds quasi illimités pour le rachat). Le 20 novembre, Nadella est convaincu par les arguments de Phil Spencer : Activision Blizzard va se faire racheter par la firme de Redmond pour un peu plus de 67 milliards de dollars.

Bobby Kotick aurait été contacté dès le 19 novembre 2021, soit 3 jours seulement après les révélations du Wall Street Journal

Le document de la SEC signale aussi que 4 autres sociétés ont contacté Kotick au sujet d’un rachat possible. Au final, le scénario d’un Activision blizzard aux abois « quémandant » un rachat a du plomb dans l’aile. Dans le monde réel, les révélations désastreuses du Wall Street Journal avaient tellement affaibli Bobby Kotick qu’Activision Blizzard devenait une proie beaucoup plus facile…

D’autres informations sont confirmées par la SEC, comme les 3 milliards de dollars de « dédommagement » que Microsoft devra verser à Activision si la procédure de rachat capote avant son terme,