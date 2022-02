Dune Spice Wars : le jeu du studio français Shiro Games dévoile ses combats en temps réel (et c’est beau)

L’annonce d’un nouveau jeu vidéo dans l’univers de Dune avait été incontestablement l’un des évènements des derniers Game Awards, d’autant que l’oeuvre culte de Frank Herbert bénéficiait déjà d’un superbe coup de projecteur avec la sortie quelques mois plus tôt du film de Denis Villeneuve. L’autre évènement, c’était la confirmation que le jeu Dune: Spice Wars était développé par le studio français Shiro Games, à qui l’on doit les excellents Northgard et Wartales ainsi que la mignonne série de RPGs mobiles Evoland.

Dune Spice Wars s’inscrit clairement dans les pas du très bon Dune II: The Building of a Dynasty (1992) du légendaire Westwood Studios. Le premier trailer de gameplay confirme en effet que l’on aura droit à un RTS très axé « gestion-stratégie » avec des phases de combats en temps réel. Ces séquences de combats sont assez spectaculaires et peuvent même être interrompues par des évènements imprévus, comme une tempête de sable… ou l’apparition d’un immense Shai-Hulud (vers géant) ! Dune Spice Wars n’a pas encore de date de sortie, mais une early access est prévue pour cette année sur Steam.