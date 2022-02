Afin de doper ses capacités de production, Intel mettrait la main sur la firme israélienne Tower Semiconductor

La pénurie de composants n’en finit plus de finir, et face à cette situation qui dure, les poids lourds des semi-conducteurs tentent le tout pour le tout afin d’accroitre le plus rapidement possible leurs capacités de production. C’est le cas d’Intel, qui selon les sources du Wall Street Journal, serait sur le point de racheter la firme israélienne Tower Semiconductor pour un montant de 6 milliards de dollars (plus du double de la valeur de la société en bourse). Le rachat pourrait être conclu avant la fin de la semaine.

Tower Semiconductor fabrique des puces pour plusieurs secteurs industriels (santé, aérospatiale, automobile) et dispose de plusieurs usines situées en Israël, aux États-Unis et au Japon. Le profil de cette société rappelle celui de l’américain GlobalFoundries, qu’Intel voulait encore racheter il y a quelques mois avant que GlobalFoundries ne choisisse l’indépendance via une IPO (introduction en bourse).

Ce rachat en cours de finalisation s’inscrit dans un plan d’investissement massif d’Intel visant à accroitre considérablement les capacités de production. La firme de Santa Clara va lancer le chantier d’un énorme site de production de composants situé dans l’Ohio (site dont le coût pharaonique atteindrait les 20 milliards de dollars sur les premières années et 100 milliards de dollars sur 10 ans) et a investi 80 milliards de dollars en Europe pour la fabrication de plusieurs usines de composants, dont une située en Allemagne.

