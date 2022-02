SNCF : l’accès au Wi-Fi dans les TGV ne requiert plus une authentification

Il y a du changement au niveau de la SNCF et plus exactement du Wi-Fi dans les TGV : il n’est plus nécessaire de s’authentifier. C’est une réalité dès aujourd’hui.

Plus besoin de s’authentifier pour le Wi-Fi dans les TGV

Comme l’explique Alain Krakovitch, le directeur de Voyages SNFC, sur Twitter : « Vous entrez dans la rame #TGV, vous êtes connectés ». Il précise que cela concerne les TGV inOui, à savoir ceux qui circulent un peu partout en France.

Dès aujourd’hui, vous n’avez plus à vous authentifier pour avoir accès au WiFi dans nos @TGVINOUI.

Vous entrez dans la rame #TGV, vous êtes connectés. #simplification #clients #services

👌🏻 pic.twitter.com/zi0Lt6j1nw — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) February 11, 2022

L’accès à la wifi maintenant, c’est sans authentification ! Dès aujourd’hui dans vos TGV INOUI connectez vous à la wifi en un clic 🤳#simplicité #facilité pic.twitter.com/KCNziAj3pc — TGV INOUI (@TGVINOUI) February 11, 2022

Ainsi, il vous suffit d’entrer dans un TGV inOui, de prendre votre appareil (smartphone, ordinateur, tablette) puis de vous connecter au réseau « _SNCF_WIFI_INOUI ». Un portail de connexion va s’afficher sur l’écran de votre appareil, vous invitant à accepter les conditions d’utilisation. Une fois que c’est fait, vous pourrez naviguer sur Internet sans la nécessité de vous authentifier. Cela permet de gagner du temps, plus besoin d’entrer l’identifiant propre à chaque voyageur pour que chacun puisse accéder au réseau Wi-Fi.