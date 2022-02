DC Films 2022 : Batman, Black Adam, Flash et Aquaman mis en avant dans un teaser

Warner Bros propose une vidéo de 60 secondes en lien avec DC Films pour mettre en avant plusieurs films de super-héros qui verront le jour en 2022, dont The Batman, Black Adam, The Flash et Aquaman and the Lost Kingdom.

Une mise en avant des films DC pour 2022

Cette vidéo est l’occasion d’avoir de nouveaux aperçus des films, dont Black Adam. Nous avions eu jusqu’à présent un teaser dans un lieu sombre. Ici, nous voyons bien Dwayne Johnson dans le rôle de l’anti-héros chez DC . La vidéo est également l’occasion d’avoir un premier aperçu de Pierce Brosnan, qui incarnera Doctor Fate. On peut naturellement imaginer qu’une bande-annonce spécifique au film ne va pas tarder. Pour rappel, la sortie au cinéma aura lieu le 27 juillet prochain.

Pour ce qui est des autres films, The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle de l’homme chauve-souris sortira au cinéma le 2 mars. Il y aura ensuite The Flash le 2 novembre prochain et Aquaman and the Lost Kingdom arrivera le 14 décembre.

Pour information, la vidéo proposée aujourd’hui sera diffusée pendant le Super Bowl (qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi en France étant donné le décalage horaire avec les États-Unis). Cela fait plusieurs années maintenant que Warner Bros n’a pas participé à l’événement pour diffuser un teaser ou une bande-annonce de film. Mais voilà que le studio revient pour l’édition 2022.