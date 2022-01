The Batman : un extrait de 3 minutes dévoilé par Warner Bros

Warner Bros propose un premier extrait du film The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle-clé. L’extrait dure trois minutes et montre un enterrement qui ne se passe pas tout à fait comme prévu.

Un premier extrait pour The Batman

La scène fait immédiatement froid dans le dos et correspond à la description faite par Matt Reeves (le réalisateur) comme étant « presque une horreur ». Mais les choses se gâtent lorsque le Riddler/Homme-mystère (Paul Dano) attaque l’église. Des cris sont entendus à l’extérieur avant qu’une voiture ne traverse l’entrée en direction de la foule rassemblée pour les funérailles. James Gordon (Jeffrey Wright), de la police de Gotham, demande au conducteur de sortir de la voiture et le procureur Gil Colson (Peter Sarsgaard) en sort avec la bouche scotchée, une bombe attachée au cou et une lettre sur la poitrine indiquant « Pour Batman ».

The Batman sera le premier film avec Robert Pattinson en tant que Bruce Wayne/Batman. Il sera accompagné par Zoë Kravitz, alias Selina Kyle/Catwoman. Le film sortira au cinéma le 2 mars prochain. Sa durée est de 2 heures et 55 minutes. Jamais un film Batman n’a duré aussi longtemps. Le précédent opus qui était le plus long était The Dark Knight Rises de Christopher Nolan avec Christian Bale dans le rôle de l’Homme chauve-souris. Sa durée était de 2 heures et 44 minutes.