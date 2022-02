Starship : Elon Musk prévoit d’effectuer le premier test orbital cette année

Elon Musk a donc fièrement présenté hier soir la fusée Starship et son premier étage-propulseur Super Heavy, tous deux emboités et dressés vers le ciel sur la base de Boca Chica. Le patron de SpaceX a rappelé succinctement quelques ordres de grandeur, concernant notamment la puissance de poussée du moteur du Super Heavy, qui serait plus de deux fois supérieure à celle de la fusée Saturn V ! L’entrepreneur visionnaire a surtout tenu à répondre à la question qui brûlait les lèvres de tous les journalistes présents : quand sera donc effectué le premier vol d’essai (ou test d’orbital) du Starship ? Musk s’est montré plus optimiste que rassurant sur le sujet, la FAA devant encore donner son feu vert (ou pas) à la fin de ce mois de février.

SpaceX a déjà anticipé un refus de la FAA, refus qui obligerait à délocaliser le site de lancement en Floride et ferait donc prendre jusqu’à 8 mois de retard au premier lancement du Starship. Toujours dans cette hypothèse, Starbase serait alors entièrement dédié à la recherche. Elon Musk a aussi abordé l’épineuse problématique du ravitaillement du Starship en orbite (la fusée avec ses réservoirs plein serait trop lourde au décollage), qui serait effectué par d’autres fusées Starship déjà en orbite (mais alors, ces fusées elles mêmes… ). Ce point « technique » crucial des futures missions Starship devra être résolu d’ici les 2 prochaines années.

L’un des clous de la présentation a été une courte vidéo réalisée en CGI (ci-dessus) montrant le lancement du Starship et l’impressionnante récupération du propulseur Super Heavy par l’énorme pince robotisée installée sur le pas de tir (et d’atterrissage par la même occasion).

Enfin, Musk a de nouveau enfourché son dada, celui de la colonisation nécessaire de Mars sachant que la Terre deviendrait à échéance une planète inhabitable pour l’homme. Et bien entendu, Starship est une pièce maitresse de ce plan de sauvetage de l’humanité : »Starship est capable d’apporter un million de tonnes à la surface de Mars et de créer une ville autonome » assure ainsi l’entrepreneur américain.