Russie : Google a enfreint la loi anti-monopole avec YouTube

Le service anti-monopole russe a statué que Google a enfreint la loi en bloquant et supprimant des comptes de manière opaque sur son service vidéo YouTube.

Un manquement à la loi pour Google en Russie

Le service anti-monopole russe (FAS) a indiqué sur son compte Telegram avoir statué que « les règles relatives à la création, la suspension, le blocage des comptes et le traitement du contenu des utilisateurs sur YouTube sont opaques, biaisées et imprévisibles ». Il poursuit en expliquant que « cela entraîne des blocages et des suppressions soudaines de comptes d’utilisateurs sans avertissement, ni justification », estimant que cette situation « nuit aux intérêts des utilisateurs et limite la concurrence sur les marchés connexes ».

Google devra désormais s’acquitter d’une amende dont le montant n’a pas encore été fixé. Un porte-parole de Google a déclaré à l’agence de presse publique russe Ria Novosti que l’entreprise américaine attendait le texte intégral de la décision pour l’étudier.

La Russie avait déjà condamné en décembre dernier Google et Meta, la maison-mère de Facebook, à des amendes records pour n’avoir pas supprimé des contenus jugés interdits dans le pays.

Ces dernières années, les autorités russes n’ont cessé de renforcer leur contrôle d’Internet, dernier espace où les voix critiques du Kremlin peuvent s’exprimer encore avec une relative liberté, et mettent sous une pression grandissante les géants du numérique. Outre les procédures judiciaires et les amendes, les autorités ont menacé d’arrêter des employés d’Apple et Google en Russie s’ils ne ne coopéraient pas, selon l’AFP.