Sony AI dévoile Sophy, une intelligence artificielle qui bat tous les records à Gran Turismo

C’est peut-être le début d’une petite révolution dans le jeu vidéo de course, qui pourrait bien déboucher sur des modes solos enfin crédibles. Sony AI et le studio Polyphony Digital ont dévoilé Sophy, une intelligence artificielle capable de conduire sur les circuits de Gran Turismo 7 avec un niveau de maitrise digne des plus grands champions automobiles. Il aura fallu pas moins de deux ans pour mettre au point ce pilote virtuel capable de faire illusion et de battre tous les records en circuit.

Premier projet de la division Sony AI, Sophy est une IA qui a gagné en expertise grâce à un système d’apprentissage par renforcement profond (reinforcement learning) lui-même basé sur l’infrastructure de cloud de Sony Interactive Entertainment. L’IA a démarré sans connaissance approfondies et a cumulé des « savoirs » à force d’enchainer les circuits. Après des dizaines d’heures de tour de piste, Sophy a fini par devenir un pilote redoutable, capable d’élaborer une stratégie de course, de savoir exactement quand et où dépasser un adversaire, et d’adapter son style de conduite aux circuits et la qualité de la chaussée (humide, sèche). Au bout de quelques gros paquets d’heures, Sophy a pu réaliser des tours quasi-parfaits, comme aurait pu le faire un pilote professionnel (voir vidéo ci-dessous) !



Malheureusement, Sophy ne sera pas intégrée à Gran Turismo 7 au lancement du jeu. Kazunori Yamauchi, le grand patron de Polyphony Digital, assure cependant que l’IA arrivera plus tard dans le jeu via une simple mise à jour. Fini de voir les voitures adverses faire « le petit train » dans le mode solo ? Gran Turismo 7 sera disponible sur PS4 et PS5 le 4 mars prochain.