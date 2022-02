Futurama : la série animée (culte) de science-fiction de retour avec des épisodes inédits !

C’est sans aucun doute l’une des meilleures annonces d’Hulu en ce début d’année. La filiale de Disney vient en effet de confirmer que de nouveaux épisodes de Futurama seront diffusés sur le service d’ici l’an prochain ! Le pauvre Fry et son pote robotisé Bender devraient donc rempiler pour de nouvelles aventures à la fois dystopiques et drolatiques.

Est-ce un avion, une soucoupe volante ? Non, ce sont les prochains épisodes de Futurama

David X. Cohen, co-créateur de Futurama avec l’illustre Matt Groening (à qui l’on doit aussi Les Simpsons) a réagi avec son humour habituel à cette annonce : « Je suis ravi d’avoir cette nouvelle chance de penser à l’avenir. Ou vraiment à autre chose que le présent ». Matt Groening n’a pas été en reste, et a évoqué, toujours sur le ton de la plaisanterie, les annulations et reboots successifs de la série culte : « C’est un véritable honneur d’annoncer le retour triomphal de Futurama une fois de plus avant que nous soyons à nouveau annulés brutalement ».

Ceci étant, et sachant que ce n’est pas forcément évident à la lecture des réactions des deux intéressés, Hulu Originals a préféré confirmer que Matt Groening et David X. Cohen seraient bien aux manettes des nouveaux épisodes de Futurama.