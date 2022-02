Disney+ compte désormais 130 millions d’abonnés

Disney+ continue de progresser et a fini 2021 avec 130 millions d’abonnés (129,8 millions pour être exact). La plateforme de streaming a ainsi gagné 11,7 millions d’abonnés en l’espace d’un trimestre.

130 millions d’abonnés pour Disney+

Avec ses 130 millions d’abonnés, Disney+ dépasse les attentes des analystes qui misaient sur 125,75 millions d’utilisateurs payants. Le groupe de Mickey arrive ainsi à les satisfaire, après les avoir inquiétés au précédent trimestre avec un ralentissement du recrutement. D’autre part, le revenu moyen par abonné augmente, il est de 6,68 dollars (+15%) aux États-Unis et au Canada, et de 5,96 dollars (+26%) à l’international.

La plateforme de streaming va logiquement continuer d’accueillir de nouveaux abonnés en 2022. Il faut dire que plusieurs programmes devraient attirer du monde, dont la série Obi-Wan Kenobi dans l’univers Star Wars qui fera ses débuts le 25 mai prochain. Il y a également Moon Knight, une nouvelle série Marvel qui arrivera le 30 mars.

Pour le reste, Disney a publié ses résultats financiers qui ont concerné les trois derniers mois de 2021. Le chiffre d’affaires du groupe a été de 21,82 milliards de dollars, en hausse de 34% sur un an. Le bénéfice net a été de 1,15 milliard de dollars, contre 29 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action, scruté par les analystes, s’est inscrit à 1,06 dollar, soit bien mieux que les 73 centimes attendus.

Les bons résultats pour Disney+ et tout le reste ont plu aux marchés, l’action de la société est en hausse de 6,64% à 157,01 dollars en post-séance à la Bourse.