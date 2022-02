Des paraplégiques retrouvent l’usage partiel de leurs jambes grâce à des implants électroniques dopés à l’IA

Il est bien rare que l’on puisse parler de vraie « révolution » dans le domaine technologique. Les nouveautés hardware ne sont généralement qu’une mise à jour ou évolution « ++ » de matériels déjà existants. Ceci étant précisé, ce que vient de réaliser l’équipe de l’équipe de Grégoire Courtine de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) est bel et bien une révolution dans le plein sens du terme, une révolution d’autant plus utile qu’elle a de bonnes chances de changer à moyen terme l’existence de milliers de personnes lourdement handicapées.



L’équipe de chercheurs de l’EPFL a en effet réussi à rendre l’usage partiels de leurs jambes à trois personnes paraplégiques grâce à des implants nerveux électroniques dopés à l’intelligence artificielle ! Dans un premier temps, il a fallu créer un modèle prédictif du fonctionnement de la moelle spinale d’un être humain. Ce système extrêmement complexe a pu être « modélisé » grâce à une technologie d’IA de type machine learning. Une fois obtenu ce « plan » détaillé et calibré pour chacune des personnes paraplégiques, les chirurgiens ont pu placer sur la jambe des patients et sur leur moelle spinale les nombreux électrodes nécessaires à la bonne communication des influx nerveux qui garantissent le mouvement complet de la jambe, du cerveau décisionnaire au tronc et jusqu’aux muscles des membres inférieurs !

Très peu de temps après l’opération, les trois patients recouvraient déjà une partie de la mobilité de leurs jambes. Au bout de quelques jours à peine, ces derniers pouvaient à nouveau marcher (avec un appareil de soutien toutefois), se tenir en équilibre, voire pédaler sur un vélo ! Le patient que l’on suit sur la vidéo (ci-dessus) parvient à effectuer près d’un km de marche journalier et estime qu’il ne s’agit encore que d’un début. On note que le sérieux des travaux et de l’étude publiée par l’équipe de Grégoire Courtine a été largement salué par plusieurs représentants de la communauté scientifique, et a même convaincu l’administration américaine de démarrer des essais cliniques dans certains hôpitaux américains. Révolutionnaire on vous dit !