La PS5 teste « Hey PlayStation », un nouvel assistant vocal

Sony annonce Hey PlayStation, un nouvel assistant vocal qui va faire ses débuts sur PS5. Les joueurs pourront ainsi commander leur console avec la voix.

Les débuts de Hey PlayStation sur PS5

Selon Sony, votre PS5 peut écouter la commande vocale Hey PlayStation pour vous permettre de trouver et de lancer des jeux, des applications et des paramètres, ainsi que de contrôler la lecture d’un film, d’une série ou d’une chanson. Si vous ne souhaitez pas l’utiliser, Sony indique que vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres. La fonction de commande vocale sera d’abord disponible en anglais pour les utilisateurs de la version bêta ayant un compte enregistré aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Faut-il utiliser un micro ? Non puisque la manette de la console inclut un micro. Les joueurs peuvent donc parler à haute voix sans accessoire particulier et la manette écoutera la commande vocale puis l’action demandée, avant de la transmettre à la console.

L’assistant vocal est disponible avec une nouvelle version bêta pour la PS5, et ce dès aujourd’hui. Sony ne dit pas quand la version finale sera disponible. Le groupe ne dit pas non plus quand l’assistant sera disponible en France ou dans les autres pays.

À noter que la version bêta distribuée aujourd’hui est aussi l’occasion d’avoir d’autres nouveautés, dont la possibilité de conserver certains jeux ou applications sur l’écran d’accueil, des mises à jour de l’interface des cartes de trophées et davantage de langues pour les lecteurs d’écran.