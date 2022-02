ID. Buzz : le Combi électrique de Volkswagen serait proposé à un tarif astronomique

On commence à en savoir plus sur l’ID.Buzz, le Combi électrique de Volkswagen qui sera dévoilé en détails au mois de mars prochain. Si l’on en croit les sources bien informées, le VE devrait disposer d’une batterie de 77 kWh et d’un moteur de 204 ch. Les lignes de l’engin rappellent bien sûr les courbes du mythique Combi commercialisé par Volkswagen dans les années 50, mais l’on note tout de même un peu moins de « rondeurs », ce qui est peut-être un peu dommage et fait rentrer l’ID.Buzz « dans le rang ».

Passons au sujet qui fâche, c’est à dire le prix. Et là, Volkswagen ne fera vraiment pas dans le détail avec un tarif supposé de 60 000 euros en Allemagne (donc encore plus haut en France), une somme astronomique pour un véhicule de ce calibre (on est très loin du mini bus ici). La marque allemande cible donc ici uniquement les CSP + (voire +++). Le modèle grand format de ce VE prévu pour 2023 (111 ch.) devrait donc être encore plus cher. Pour rappel, Volkswagen signifie « Voiture du peuple » en allemand.