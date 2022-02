Un Nintendo Direct annoncé pour demain avec les jeux Switch du début 2022

Un nouveau Nintendo Direct est annoncé et il est imminent : il sera diffusé le 9 février à 23 heures (heure française). La vidéo va durer 40 minutes et sera l’occasion de découvrir les jeux Switch qui sortiront lors du premier semestre de 2022.

Un Nintendo Direct pour le 9 février

Les prochains jeux Switch de Nintendo comprennent Kirby et le monde oublié, qui sortira le 25 mars, et Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, qui arrivera au printemps. Le reste des jeux de 2022 de Nintendo comprend Bayonetta 3, Splatoon 3 et la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, mais aucun de ces jeux n’a de date de sortie annoncée.

Bien entendu, Nintendo réservera probablement quelques surprises aux fans. Le dernier Nintendo Direct, qui date de septembre, a permis de découvrir le prochain jeu de Kirby et de jeter un coup d’œil au casting du film d’animation Mario. Ce fut aussi l’occasion d’annoncer des Nintendo Direct autonomes pour Animal Crossing : New Horizons et Super Smash Bros Ultimate, qui ont tous deux reçu leurs dernières mises à jour de contenu majeures.