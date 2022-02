Orange mettra fin à son réseau cuivre dès 2026

Le plan de fermeture du réseau cuivre d’Orange, le réseau téléphonique historique qui sera remplacé par un réseau fibre optique à l’horizon 2030, a été remis au régulateur des télécoms (Arcep) en vue d’une consultation publique jusqu’à début avril.

L’arrêt du réseau cuivre d’Orange débutera en 2026

« Ce projet va constituer notre principal chantier d’infrastructures de la décennie à venir », alors que « les dix dernières années ont été marquées par le déploiement de la fibre », a déclaré Fabienne Dulac, présidente d’Orange France. Elle n’a pas précisé le coût du plan.

Concrètement, ce plan se fera en deux étapes de façon échelonnée sur différentes zones du territoire national. Il y aura une phase de transition jusqu’en 2025, pour préparer la fermeture du réseau avec notamment des expérimentations menées au niveau des communes, puis une phase de fermeture technique du réseau historique entre 2026 et 2030, avec le début de l’arrêt de sa commercialisation.

Dans son plan stratégique Engage 2025 annoncé en 2019, Orange prévoit que le réseau cuivre historique pour la téléphonie fixe et l’accès Internet par ADSL, dont il a la charge, sera complètement remplacé par un réseau fibre optique en 2030. Les raisons ? Un réseau énergivore, coûteux, et de plus en plus fragile, qui n’est plus capable de supporter la hausse continue des nouveaux usages et besoins en matière de trafic Internet. « Conserver indéfiniment deux réseaux parallèles n’a pas de sens », a souligné Fabienne Dulac, précisant que seules la Suède, la Norvège ou l’Espagne avaient commencé un chantier similaire en Europe.

L’Arcep a également annoncé consulter le secteur sur les conséquences du plan de fermeture d’Orange sur les tarifs d’accès versés par les opérateurs alternatifs souhaitant accéder au réseau en cuivre.

Fin mai dernier, après plusieurs semaines de discussions avec le gouvernement, Orange s’était engagé à maintenir les 500 millions d’euros annuels consacrés à l’entretien du réseau cuivre, seule source d’accès au réseau téléphonique pour plusieurs millions de Français. Et ce, malgré un nombre de lignes actives en baisse croissante en raison de la montée en puissance de la fibre, avec désormais plus de 13 millions d’abonnés à la fibre sur près de 30 millions de foyers desservis par cette technologie à très haut débit. Le gouvernement affiche l’objectif d’une France entièrement fibrée d’ici à 2025.