Spider-Man : No Way Home se rapproche du podium des plus gros succès du box-office américain

Le score est d’autant plus impressionnant en période de pandémie : Spider-Man : No Way Home réalise un énorme carton dans le monde. Avec 1,7 milliard de dollars au box-office mondial, l’homme araignée tisse la toile de son succès. Aux Etats-Unis, le film se rapproche même à toute vitesse d’un certain… Avatar. Avec 748 millions de dollars « à la maison », Spider-Man : No Way Home n’est plus très loin des 760 millions de dollars de Neytiri et de sa bande. Certes, l’inflation est passée par là, et les 760 millions de 2009 pour Avatar représentent beaucoup plus d’entrées en salles que les 748 millions de Spidey, mais la perf est plus que notable.

Spider-Man : No Way reste cependant encore très loin des deux films en tête du box-office US. Avengers : Endgame a ainsi réalisé 858 millions de dollars sur le sol US tandis que Star Wars VII : Le Réveil de la Force culmine à 936 millions de dollars (et des poussières). On se demande tout de même ce que les Spidey du multiverse auraient réussi à faire si les restrictions liées à la pandémie avaient été plus faibles ou inexistantes (c’était toutefois open bar dans bon nombre d’états américains).