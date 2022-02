Google : une nouvelle plainte antitrust en Europe à 2,1 milliards d’euros

PriceRunner, un site suédois de comparateur de prix, vient d’attaquer Google en justice et demande 2,1 milliards d’euros de réparation, quelques mois seulement après que la Cour de justice de l’Europe ait entériné une amende record de 2,8 milliards d’euros pour des abus antitrust concernant le service Google Shopping. L’Europe avait alors considéré que Google favorisait Google Shopping au niveau de son moteur de recherche par rapport aux services concurrents.

Pour PriceRunner, la décision européenne ouvre la voie à des dommages et intérêts plus ciblés : « Nous demandons une indemnisation pour le préjudice que Google nous a causé pendant de nombreuses années, mais voyons aussi ce procès comme un combat pour les consommateurs qui ont énormément souffert de l’infraction de Google au droit de la concurrence depuis quatorze ans et encore aujourd’hui, « a ainsi déclaré Mikael Lindahl, le PDG de PriceRunner.

PriceRunner estime que Google dispose d’une position de monopole, et que le géant américain abuse de cette position pour s’imposer sur d’autres marchés adjacents à la recherche en ligne. Le montant élevé des dommages et intérêts demandés découlerait d’un savant calcul prenant en compte les pertes journalières dues à la compétition jugée inégale avec Google Shopping.