Google Chrome 98 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose au téléchargement la version stable de Chrome 98. Il s’agit d’une mise à jour relativement mineure pour les utilisateurs. Les changements concernent surtout les développeurs.

Les nouveautés de Chrome 98

Chrome 98 met en place COLRv1, un nouveau jeu de polices vectorielles à dégradé de couleurs. Cela signifie que les emojis sont plus faciles à mettre à l’échelle et qu’ils sont proposés dans des tailles de fichier plus petites. Cela est dû en grande partie au passage des PNG aux formats vectoriels. Ce n’est pas quelque chose que vous remarquerez avec les petits emojis, mais lorsque vous zoomez, vous pouvez voir une amélioration assez importante. Vous pouvez faire un test en vous rendant sur cette page et en faisant la comparaison.

La nouvelle mise à jour devait aussi être l’occasion de faciliter la capture d’écran via un bouton dédié à droite de la barre d’adresse. C’était en place avec la version de test Canary, mais Google a finalement décidé de ne pas l’activer par défaut avec la version stable. Cela s’explique par des bugs où le navigateur plante. On peut donc espérer que ce sera disponible avec la version 99.

En outre, Google a testé une barre supérieure d’apparence plus « native » pour les Web Apps dans Chrome 97 et elle est maintenant disponible pour tous dans la version stable de Chrome 98. La barre supérieure utilise mieux l’espace disponible pour des éléments tels que les barres de recherche. Elle occupe moins d’espace dans l’ensemble et a tout simplement un aspect plus agréable.

Chrome 98 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis google.fr/chrome.